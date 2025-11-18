Sábado – Pense por si

Dinheiro

Problemas na Cloudfare deixa vários sites em baixo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 12:09
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

A queda está a afetar vários sites e aplicações como a rede social X, o ChatGPT e outros.

O serviço de distribuição de conteúdo na nuvem Cloudflare registrou uma instabilidade na manhã desta terça-feira. A queda está a afetar vários sites e aplicações como a rede social X, o ChatGPT e outros.

Queda na Cloudfare afeta o Twitter, ChatGPT e outros sites
Queda na Cloudfare afeta o Twitter, ChatGPT e outros sites AP Photo/Darko Vojinovic

De acordo com o Down Detector, os problemas começaram por volta das 11h50 (horário de Portugal Continental). O próprio Down Detector estava com problemas de acesso.

Em atualização

Tópicos Empresas Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

A fragilidade do que é essencial: proteger a justiça

A recente manifestação dos juízes e procuradores italianos, que envergaram as suas becas e empunharam cópias da Constituição nas portas dos tribunais, é um sinal inequívoco de que mesmo sistemas jurídicos amadurecidos podem ser alvo de ameaças sérias à sua integridade.

Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Jolly Jumper

Apoiando Marques Mendes, recuso-me a “relinchar” alegremente campanha fora, como parece tomar por certo o nosso indómito candidato naquele tom castrense ao estilo “é assim como eu digo e porque sou eu a dizer, ou não é de forma alguma!”.

Menu shortcuts

Problemas na Cloudfare deixa vários sites em baixo