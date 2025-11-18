Presidente do Eurogrupo deixa cargo para ser diretor executivo do Banco Mundial

Paschal Donohoe foi eleito pela primeira vez em julho de 2020 e depois reeleito em dezembro de 2022 e em julho de 2025.
O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, vai deixar o cargo que ocupa desde 2020 e para o qual foi recentemente reeleito para se tornar, na próxima segunda-feira, diretor executivo do Banco Mundial, foi esta terça-feira anunciado.
"O Grupo Banco Mundial anunciou esta terça-feira a nomeação de Paschal Donohoe como diretor executivo e diretor de Conhecimento. Donohoe é ministro das Finanças da Irlanda desde janeiro de 2025 e presidente do Eurogrupo [...] desde julho de 2020, tendo uma vasta experiência que abrange os setores público e privado", indica em comunicado a instituição financeira internacional.
Paschal Donohoe, que foi eleito presidente do Eurogrupo pela primeira vez em julho de 2020 e depois reeleito em dezembro de 2022 e em julho de 2025, terá de ser assim substituído no cargo, num processo de candidatura e seleção que acontecerá após a sua saída, em 24 de novembro, mas para o qual ainda não existe um calendário definido, indicou esta terça-feira à Lusa fonte oficial do fórum que reúne os ministros da área do euro.
Num comunicado entretanto divulgado em Bruxelas, Paschal Donohoe descreve a "oportunidade de exercer o cargo de presidente do Eurogrupo" como "uma das maiores honras" da sua vida profissional, recordando desafios como a pandemia de covid-19, a inflação recorde devido à guerra da Ucrânia e as novas prioridades comunitárias.
"Acredito que fizemos avançar o euro, nomeadamente através da coordenação das políticas orçamentais, do alargamento à Croácia e à Bulgária e do nosso trabalho na União dos Mercados de Capitais, no euro digital e na União Bancária", enumerou.
Agora, "surgiu a oportunidade de contribuir ainda mais para esta cooperação a um nível diferente" no Banco Mundial, com sede em Washington, anunciou, justificando assim a sua demissão do cargo de presidente do Eurogrupo e de ministro das Finanças da Irlanda, com efeito a partir desta terça-feira.
Assumirá as novas funções na próxima segunda-feira.
"Nunca foi tão importante atender às necessidades dos mais vulneráveis e enfrentar os desafios globais do nosso tempo", adianta Paschal Donohoe.
Citado pelo comunicado do Banco Mundial, o presidente da instituição, Ajay Banga, aponta que "Paschal traz mais de 20 anos de serviço público e sabe em primeira mão como boas políticas podem desencadear a mobilização de capital privado, impulsionar o crescimento e gerar empregos".
"Também traz um vasto conhecimento sobre como investidores, setor privado, empresas financeiras, empresas de tecnologia e outros operam -- a partir de sua experiência de quase uma década no setor privado. Essa combinação será inestimável para garantir que o Grupo Banco Mundial tenha um impacto maior em escala", adianta Ajay Banga.
De acordo com os métodos de trabalho do Eurogrupo, o fórum informal da moeda única vai agora selecionar um novo presidente o mais rapidamente possível.
Entretanto, o ministro das Finanças do Chipre, Makis Keravnos, assume as funções de presidente interino do Eurogrupo.
O presidente do Eurogrupo preside às reuniões, estabelece as respetivas ordens do dia, elabora o programa de trabalho a longo prazo e representa o Eurogrupo nas instâncias internacionais.
Os membros deste organismo elegem o seu presidente para um mandato de dois anos e meio por uma maioria simples dos votos.
