PJ deteve três mulheres suspeitas de tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

A polícia apreendeu a droga que “caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 69.400 doses individuais”.

Edição de 11 a 17 de novembro

A Polícia Judiciária deteve no aeroporto de Lisboa, em três ações distintas, três mulheres estrangeiras, entre os 20 e os 39 anos, suspeitas do crime de tráfico de droga, indicou esta terça-feira a PJ.



PJ detém mulheres por tráfico de droga no Aeroporto de Lisboa Lusa

“As suspeitas transportaram, por via aérea, desde um país da América Latina para Lisboa, elevada quantidade de cocaína de diversas formas: na bagagem, dissimilada junto ao corpo e uma delas também no interior do organismo”, adianta em comunicado.

As detidas foram presentes a interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, prosseguindo as investigações da polícia.

A PJ alertou ainda para que as redes criminosas continuam "a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para procederem ao transporte significativas de droga, incluindo no interior do organismo".