PJ deteve três mulheres suspeitas de tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

A polícia apreendeu a droga que “caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 69.400 doses individuais”.

A Polícia Judiciária deteve no aeroporto de Lisboa, em três ações distintas, três mulheres estrangeiras, entre os 20 e os 39 anos, suspeitas do crime de tráfico de droga, indicou esta terça-feira a PJ.

“As suspeitas transportaram, por via aérea, desde um país da América Latina para Lisboa, elevada quantidade de cocaína de diversas formas: na bagagem, dissimilada junto ao corpo e uma delas também no interior do organismo”, adianta em comunicado.

As detidas foram presentes a interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, prosseguindo as investigações da polícia.

A PJ alertou ainda para que as redes criminosas continuam "a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para procederem ao transporte significativas de droga, incluindo no interior do organismo".

