O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, disse esta quarta-feira no Congresso que o projeto de criptomoeda do Facebook, a Libra, suscita "grandes preocupações" relativas a proteção de dados e estabilidade financeira.

Em palavras aos congressistas, em Washington, na apresentação do relatório semestral do banco central norte-americano, Jerome Powell considerou que a Libra suscita "grandes preocupações" am termos de "respeito pelas informações pessoais, da proteção dos consumidores e da estabilidade financeira".