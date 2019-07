Numa circular em que agradece a Elton D’Souza o "seu contributo ao serviço da companhia, bem como o apoio que dará nesta fase de transição", a comissão executiva adianta na circular assinada pelos seus três elementos que "já teve início um processo de recrutamento e seleção para identificar o novo CRO".



Com a saída, os gestores dizem ainda aos trabalhadores da companhia que "a partir de 31 de julho as áreas sob a sua gestão direta passam a reportar interinamente a outras estruturas da TAP", garantindo que estarão "totalmente asseguradas as rotinas quotidianas e a continuidade do negócio".



Elton d’Souza foi um dos dois quadros superiores da transportadora, juntamente com Abílio Martins, que recebeu o valor mais elevado de prémio, de 110 mil euros.



No total, a TAP pagou em maio último prémios de 1,171 milhões de euros a 180 pessoas, os quais foram pagos com o salário de maio, apesar de em 2018 a companhia ter apresentado prejuízos de 118 milhões de euros.



O pagamento destes prémios gerou polémica, pelo facto de a decisão ter sido tomada pela comissão executiva, tendo o Governo acusado este órgão de quebra de confiança.

O "chief revenue office" (CRO) da TAP , Elton d’Souza - um dos dois trabalhadores da companhia aérea que recebeu em maio um prémio de 110 mil euros - vai deixar a empresa no final deste mês.A comissão executiva da TAP, liderada por Antonoaldo Neves (na foto), informou esta quarta-feira os trabalhadores que o atual CRO deixará a companhia a 31 de julho "para abraçar outro projeto profissional".