02 de março de 2026 às 14:34

Preços do gás natural e do petróleo sobem em flecha. O Negócios explica porquê

Guerra que os Estados Unidos e Israel levaram a cabo, este fim de semana, contra o Irão fez disparar os preços do gás e do petróleo.

