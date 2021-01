Preços do gás de garrafa para janeiro já foram definidos. Máximo de 23,87 euros

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou esta sexta-feira os valores máximos para os preços do gás de garrafa para o mês de janeiro, depois de o Governo, à semelhança do que tinha já acontecido no primeiro confinamento, ter decidido tabelar os preços para prevenir situações de abuso na comercialização, ainda mais num período de baixas temperaturas e inevitavelmente maior consumo.

Os preços fixados administrativamente e divulgados pela ERSE em comunicado são os seguintes:





- O GPL butano na tipologia T3, para as garrafas com capacidade de 12,5 kg e 13 kg, terá um valor máximo de 22,95 euros e 23,87 euros, respetivamente.





- O GPL propano, também na tipologia T3, terá um preço máximo de 19,54 euros, na garrafa de 9 kg, e de 23,89 euros, na garrafa de 11 kg.





- Para a tipologia T5, o preço do GPL propano não poderá ultrapassar, na garrafa de 35 kg, os 68,25 euros e, na garrafa de 45 kg, 87,75 euros.

A estes valores pode acrescer o custo da entrega em casa quando as garrafas forem adquiridas por via telefónica ou por via eletrónica e disponibilizadas em local diferente do ponto de venda. A ERSE salienta ainda que preço do serviço de entrega deve apenas ser aderente aos custos incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço.

A fiscalização ficará a cargo da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE), e das forças e serviços de segurança, bem como à polícia municipal.