Fernando Vasco Costa: “Desistimos de um projeto de 600 fogos por causa do Mais Habitação”

Casas novas mais pequenas serão uma tendência para mitigar a alta dos preços, diz o líder da promotora Nexity Portugal, que deixou de ser do maior promotor imobiliário francês. A empresa quer apostar no arrendamento acessível, mas critica a carga fiscal, incluindo o que diz ser uma "contraproducente" alteração ao IVA no Mais Habitação.