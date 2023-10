Canais do WhatsApp. Como funciona esta nova ferramenta?

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta chamada "Canais". Introduzido em setembro deste ano em 150 países, é descrita pela aplicação de mensagens da Meta como uma nova forma de os utilizadores se manterem atualizados sobre pessoas ou organizações que estejam conectadas ao WhatsApp.







Tópicos Whatsapp canais atualizações partilha conteúdo

Os canais permitem assim que qualquer administrador, incluindo "organizações, equipas desportivas, artistas e pensadores", partilhem vários tipos de conteúdos, como mensagens, fotos, vídeos, stickers e sondagens. Contudo, o utilizador só pode reagir, sem poder escrever a sua mensagem. É uma forma de a pessoa acompanhar as suas celebridades preferidas, as novidades sobre os seus hobbies ou informação noticiosa.Para ter acesso a estas atualizações basta então seguir os canais pelos quais tenha interesse, que se encontram filtrados com base no código de cada país e na preferência de idioma. Para aderir, pode ser feita uma pesquisa pelo canal no WhatsApp (em Atualizações) ou abrir links de partilha dos canais.Para não acompanhar as atualizações, basta clicar em "deixar de seguir". O utilizador também pode escolher se quer ou não receber notificações cada vez que é partilhada uma informação num canal.Todo o tipo de conteúdo fica visível para os seguidores, mas tal como acontece com o Instagram, os administradores podem escolher quem pode ou não ver as suas publicações. Passados 30 dias, o conteúdo expira.