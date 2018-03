director da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, explicou ao Diário de Notícias que para a subida de preços também contribuiu a falta de mão-de-obra na construção e a corrida aos já escassos imóveis para reabilitação em zonas mais populosas, como Lisboa.

Os preços das casas para venda em Portugal aumentaram 12,8% no último ano o que representa o maior aumento desde Julho de 1992. A subida dos preços deve-se, em parte, ao crescente aumento da procura e à escassez de oferta. Segundo os dados da Confidencial Imobiliário, os estrangeiros e a reabilitação urbana estão a liderar este aumento.O aumento do valor imobiliário começou em Julho de 2016 estando à 18 meses num ciclo de valorização ininterrupta, apenas comparável à série de subidas registada entre final de 2002 e início de 2005, explica o Diário de Notícias, lembrando no entanto que no início do século os aumentos eram "muito contidos".Em média, em Portugal, pede-se 1.223 euros por metro quadrado, sendo a zona mais cara a de Lisboa. No Norte o valor médio por metro quadrado não vai além dos 685 euros, enquanto a média praticada na área metropolitana de Lisboa ficou nos 1532 euros/m2. O Algarve é a segunda região com os preços de venda mais elevados (1416 euros/m2), enquanto no Centro e Alentejo os preços variam entre 743 e 870 euros o metro quadrado, mostra o relatório.Nunca nos últimos anos o aumento do preço das casas foi tão significativo. Nos meses de Junho e Dezembro observaram-se os principais aumentos (2,4% e 1,6% respectivamente)."A legislação portuguesa não está adequada ao bolso dos portugueses", destaca Vasco Raio, gerente de projecto da Louvre Properties, que diz ainda que "com a legislação actual o valor de ticket de saída do imóvel só compensa os custos de construção em Lisboa e no Porto". O responsável lembra ainda que exigências como as portas corta-fogo, escadas interiores mais largas ou isolamentos acústicos, encarecem os imóveis de construção nova logo na base.