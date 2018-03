O Montepio conseguiu, em 2017, apresentar capitais próprios positivos. A ajuda veio do Ministério das Finanças, ao reconhecer que a associação mutualista não cumpre as regras de isenção fiscal em sede de IRC. Assim, foram reconhecidos nas contas activos por impostos diferidos de 809 milhões de euros no ano passado.

"A Associação Mutualista Montepio, no cumprimento das normas internacionais de contabilidade, reflectiu nas suas demonstrações financeiras o apuramento de activos por impostos diferidos no montante de 808,6 milhões de euros", indica um comunicado da associação presidida por António Tomás Correia.

Assim, de capitais próprios negativos de 251 milhões de euros, em 2016, em base consolidada, a mutualista apresentou em 2017 capitais próprios positivos de 510 milhões.