Penhoras de contas ultrapassam os mil milhões de euros

Nos últimos quatro anos foram realizadas 339 mil penhoras de saldos bancários.

Desde que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, em Setembro de 2013, até 22 de Fevereiro deste ano, o valor das penhoras electrónicas de saldos bancários tinha já ultrapassado os mil milhões de euros (€1.000.000.000).



Ao todo foram realizadas 339 mil penhoras sobre depósitos bancários ou valores mobiliários, informam os dados da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE), citados pelo Jornal de Notícias (JN).



Até 9 de Novembro de 2017 tinham sido realizadas 320 mil penhoras no valor de 967 mil euros, o que mostra que nos últimos meses o valor das penhoras efectuadas aumentou significativamente. Segundo o bastonário da OSAE, José Carlos Resende, a estatística mostra que o número de penhoras diminuiu, mas que o seu valor individual aumentou. "Há três, quatro anos, eram cerca de 280 mil processos por ano, tendo esse valor caído agora para metade, enquanto o valor recuperado tem sido superior por força dos leilões electrónicos e das penhoras electrónicas", disse Resende ao JN.



Segundo o bastonário, esta situação pode ter sido beneficiada pela melhoria económica, "que permite uma recuperação diferente".



Resende frisa ainda que as penhoras electrónicas reduzem a burocracia e evitam "a humilhação de ir a casa de uma pessoa penhorar bens móveis, o que agora só acontece em último recurso".



A recuperação de créditos tem igualmente sido impulsionada pelos leilões electrónicos e pela conjectura: "Há três, quatro anos, as casas eram vendidas por 20 a 30% do seu valor real. Agora, com a especulação imobiliária que vivemos, chegamos aos 70 a 85%".