Sábado – Pense por si

Dinheiro

Preço da eletricidade no mercado regulado sobe 1% a partir de janeiro

Lusa 10:32
As mais lidas

A subida agora proposta traduz-se num acréscimo entre 0,18 e 0,28 euros na fatura mensal, já com taxas e impostos.

A fatura de eletricidade para os clientes que estão no mercado regulado vai aumentar, em média, 1% a partir de 1 de janeiro, indicou esta terça-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Valor da eletricidade vai aumentar em janeiro
Valor da eletricidade vai aumentar em janeiro DR

"No mercado regulado de Portugal continental, as tarifas transitórias de venda a clientes finais em Baixa Tensão Normal (BTN) apresentam, em média, uma variação de 1,0%, em 2026", pode ler-se.

Em 15 de outubro, a ERSE tinha apresentado a sua proposta de aumento do preço da eletricidade para as famílias do mercado regulado de 1% e a proposta foi sujeita a um parecer do Conselho Tarifário.

Segundo o regulador do setor energético, a subida agora proposta traduz-se num acréscimo entre 0,18 e 0,28 euros na fatura mensal, já com taxas e impostos.

A partir de janeiro, considerando uma potência de 3,45 kilovoltamperes(kVA) e um consumo de 1.900 kilowatts-hora (kWh) por ano para um casal sem filhos, o total a pagar será de 36,82 euros, incluindo taxas e impostos (exceto taxa DGEG -Direção-Geral de Energia e Geologia).

Já para um casal com dois filhos, com uma potência de 6,9 kVA e um consumo de 5.000 kWh/ano, a fatura será de 95,03 euros (com taxas e impostos).

No final de setembro de 2025, 817.000 clientes estavam no mercado regulado.

"No mercado liberalizado, os preços de venda a clientes finais variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente", lembrou a ERSE.

O preço final da eletricidade no mercado regulado e no liberalizado (cujos preços variam entre comercializadores e dependem da oferta contratualizada) incluem o valor das tarifas de acesso às redes, reguladas pela ERSE.

Entre dezembro do corrente ano e janeiro de 2026, as tarifas de acesso às redes vão ter uma variação de -2,9% em muito alta tensão, de -0,8% em alta tensão, de 1,8% em média tensão, de 2,7% em baixa tensão especial e de 3,5% em baixa tensão normal.

No próximo ano, os consumidores com tarifa social vão ter um desconto de 33,8%.

Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Uma greve ao léu

O País, o Governo, os sindicatos e os assuntos em apreço continuam pendentes como, presumo, os parcos argumentos do manifestante que achou que a nudez era mensagem política.

Menu shortcuts

Preço da eletricidade no mercado regulado sobe 1% a partir de janeiro