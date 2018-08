O processo de regularização de precários está finalmente a chegar ao seu termo em alguns organismos da administração central. Ao contrário das autarquias, onde a regularização de precários (com procedimentos mais simples) já se reflectiu num aumento significativo do número de funcionários, no Estado este processo tem demorado a produzir efeitos.





Mas segundo apurou o Jornal de Negócios , através de uma pesquisa feita no Diário da República, vários organismos já colocaram funcionários precários no quadro de pessoal. É o caso, por exemplo, da Cinemateca Portuguesa, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, do Instituto da Segurança Social, da Direcção-Geral do Consumidor ou do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, que concluíram concursos neste verão, admitindo algumas dezenas de candidatos para os quadros.