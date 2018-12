Salários médios dos trabalhadores por conta de outrem subiram 25,4 euros no ano passado para 1133 euros.

O emprego cresceu no ano passado em Portugal mas à custa de trabalho precário. De acordo com dados da Segurança Social agora divulgados, dos 125 mil trabalhadores contratados pelo setor privado em 2017 mais de 90 mil assinaram contratos com vínculo não duradouro.



