Powerful Brand: As marcas e as novas tendências

Os estudos de mercado como uma ferramenta de pesquisa para as marcas, ajudam-nas a encontrarem vantagens competitivas, definirem a sua personalidade, missão, propósito e sentimentos. A perceção da marca não pertence à própria marca, mas sim ao consumidor baseado em como a vê e a sente.







Uma Powerful Brand sabe que tem de investir tempo e recursos para saber qual a perceção que o consumidor tem dela e como a sua comunicação e mensagem pode alterar essa perceção.Num momento desafiante para todos, algo imposto por um fator externo que causou uma alteração na vida dos consumidores, as marcas precisam de avaliar as novas tendências.Perante este objetivo, o Grupo Marktest e o Grupo Cofina desenvolveram uma nova iniciativa, através da revista, publicação de grande relevância, para identificar as marcas que se distinguem no mercado nacional no âmbito da sustentabilidade, propósito e inovação dos seus negócios.Assim, nasce o estudo Powerful Brand | Marcas com Valor, que avalia a perceção dos portugueses em relação às marcas tendo por base os novos valores da sociedade que ganham cada vez mais peso nas suas escolhas e preferências.Com a alteração dos hábitos dos consumidores nesta nova realidade, torna-se vital para as marcas avaliarem esta nova matriz de consumo.Especializado em estudos de mercado e processamento de informação há mais de 40 anos, o Grupo Marktest, além de analisar os consumidores nas várias dimensões e atributos que levam a escolher uma marca, abrange vários segmentos, como a medição de audiências de meios, monitorização de investimentos publicitários, recordação publicitária, avaliação da comunicação das marcas em formatos tradicionais e nos novos formatos como é o Soft Sponsoring ou nas plataformas de Social Media, entre outros que contribuem para as marcas analisarem a sua comunicação numa perspetiva 360º tendo em vista os novos hábitos de consumo.Integrada com estas atividades, o Grupo Marktest continuou a inovar na área de desenvolvimento de software, o que tem permitido cimentar a sua posição no mercado nacional, bem como numa robusta expansão internacional, tendo nos últimos anos, implementado o software de nova geração YUMIANALYTICS Web, permitindo aos data scientists, marketeers, gestores de marcas, a criação de dashboards que podem integrar, não só, os indicadores dos diferentes estudos produzidos pelo Grupo Marktest mas também, dados de outras fontes, próprias ou externas, permitindo a otimização no planeamento de campanhas publicitárias, análises de research e criação de insights.Os tempos são difíceis e cada vez mais exigentes, mas com estas iniciativas que acrescentam valor às marcas e com o rigor na análise de informação, podemos continuar a olhar confiantes para o futuro.