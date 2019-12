Portugueses vão gastar em média 385 euros neste Natal

Os portugueses vão gastar mais este ano em prendas de Natal. De acordo com um estudo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), cada português está a pensar gastar cerca de 385 euros nas compras da época natalícia – uma subida de 13€ em relação ao ano passado.

Em comunicado, o IPAM aponta que os "hábitos de consumo dos portugueses foram alterados" devido à crise económica e financeira mas têm voltado à normalidade nos últimos anos. Por isso, 28,59% dos portugueses vão gastar a totalidade do subsídio de Natal, com a maioria a ficar-se por gastar apenas entre 51% a 75% deste valor.

O estudo indica ainda que quase 7% dos portugueses vão gastar todo o subsídio de Natal exclusivamente em prendas de Natal e apenas 5,7% não vão gastar qualquer deste dinheiro em presentes.

A maioria dos portugueses continua a deixar as compras para o mês de dezembro (70,5%), mas já há quem comece a pensar na quadra antes e "aproveite as promoções Black Friday" como 33% dos que fazem compras antecipadas.

O IPAM revela também que as crianças são o alvo principal das compras de Natal, com quase metade a ser presenteada com brinquedos (48,6%). Em adolescentes e adultos, os presentes prediletos são roupa/sapatos (36,3% em adolescentes e 28,5% em adultos) e livros (10,3% em adolescentes e 17% em adultos).