Maior governo de sempre vai custar mais nove milhões

Em 2020, os ministros e respetivos gabinetes vão custar mais 8,8 milhões de euros, atingindo os 73,2 milhões. A análise do Dinheiro Vivo à proposta do Orçamento do Estado avança que o maior Governo de sempre vai gastar mais 13,7% para pagar remunerações, subsídios de Natal e férias. Entre os ministérios, é a pasta da Economia que vai ter mais dinheiro.