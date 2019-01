Estimativas divulgadas pela APEMIP revelam que, entre janeiro e dezembro do ano passado, terão sido vendidas cerca de 180 mil casas.

A compra de casas em Portugal registou um aumento entre os 15% e os 20% em 2018. Os números finais apenas serão apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em março mas estimativas divulgadas esta segunda-feira pelo Diário de Notícias através da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) revelam que, entre janeiro e dezembro do ano passado, terão sido vendidas cerca de 180 mil casas, perto de 500 imóveis por dia.

Trata-se de uma subida de mais de 25 mil casas em relação a 2017, faltando contar ainda o último trimestre do ano passado – que deverá manter o ritmo de vendas relativamente ao resto do ano. Até setembro foram vendidas cerca de 132 mil casas, com previsões da APEMIP a apontarem para um total de vendas no conjunto do ano entre os 176 mil e os 183 mil imóveis. Trata-se de um aumento de 125% em relação a 2014.

Este é também, revela o Diário de Notícias, o número mais elevado de compra de casa desde pelo menos 2009, ano em que o INE iniciou a publicação desta estatística. O valor de aquisição de imóveis chegou aos 8,9 mil milhões de euros, também o valor mais elevado em quase dez anos.

Com o aumento da procura, os preços das casas em Portugal registaram também uma subida: cerca de 15,6% no espaço de um ano. De acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliária para o terceiro trimestre de 2018, citado pelo jornal, este aumento foi traduzido no crescimento dos preços nos concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

De todos os concelhos, o Porto foi onde os valores cresceram em maior número a nível nacional. No terceiro trimestre de 2018, o custo da compra de casa registou uma subida de 28,8% em relação ao igual período de 2017.