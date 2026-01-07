Portugal emite 1,25 mil milhões em bilhetes do Tesouro. Paga menos de 2%

O IGCP angariou a totalidade do capital pretendido, embora a procura tenha sido inferior às emissões comparáveis. O juro ficou em 1,99%.

Portugal angariou esta quarta-feira 1,25 mil milhões de euros em bilhetes do Tesouro (BT) a dez meses, perfazendo a totalidade do montante que pretendia. Os dados divulgados pela Bloomberg mostram que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP pagou um juro de 1,99%, abaixo da fasquia dos 2%.



IGCP

Este valor fica ligeiramente abaixo da última emissão comparável. A 17 de setembro do ano passado o IGCP tinha emitido, através de uma leilão duplo, 750 milhões de euros em dívida que vencia em julho de 2026, com o juro acima dos 2%, em 2,005%. Em junho, o Estado tinha angariado também 750 milhões a 11 meses, mas tinha pagado menos: 1,941%.

A procura foi mais baixa do que no anterior leilão de setembro. Os investidores ofereceram-se para comprar 1,69 vezes o montante emitido, um valor que tem vindo a descer nas últimas emissões. Chegou a estar em 3,22 vezes em junho numa emissão a 11 meses e desceu em setembro para 2,16 vezes.

De acordo com o programa de financiamento do IGCP, as BT deverão contribuír para o financiamento líquido com 5,1 mil millhões de euros, o que significa que mais de um quinto desse valor já foi angariado. Além da emissão desta quarta-feira estão ainda agendados três leilões até março.

A maior contribuição deverá vir, como é habitual, das obrigações do Tesouro (OT). O montante de 24 mil milhões de euros será obtido via emissão bruta de OT, combinando sindicatos e leilões, prevendo-se a realização de três emissões sindicadas e nove leilões. No total, as necessidades de financiamento líquidas do país em 2026 deverão situar-se em 13 mil milhões de euros, o que compara com os 10,8 mil milhões de 2025.