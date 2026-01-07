Inflação na Zona Euro desce para 2% em dezembro

Meta do BCE foi alcançada no último mês do ano. Sem os preços da energia e da comida não processada, bens cujo valor é mais volátil, a inflação foi de 2,3%.

A inflação na Zona Euro desceu para 2% em dezembro, segundo a estimativa rápida revelada nesta terça-feira pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat). O valor representa uma descida de 0,1 pontos percentuais face ao valor da inflação registado em novembro (que foi de 2,1%) e fica significativamente abaixo do valor registado no período homólogo, isto é, em dezembro de 2024 (na altura nos 2,4%).



UE pondera novas sanções contra a Rússia para pressionar o fim da guerra na Ucrânia

Excluindo apenas a energia, a inflação foi de 2,4% no grupo de 20 países que partilha a moeda única (em dezembro a Bulgária ainda não se tinha juntado ao Euro), e excluindo também a comida não processada, o valor foi de 2,3%. Esta é a chamada inflação subjacente (core), que exclui os preços de produtos mais voláteis.

Segundo a análise do Eurostat, o índice de preços harmonizados no consumidor (IPHC) dos serviços (aumento de 3,4%) e os de comida, álcool e tabaco (aumento de 2,6%) foram aqueles que mais influenciaram a subida anual registada em dezembro. Já o preço dos bens energéticos recuou 1,9%, enquanto os bens industriais não energéticos avançou 0,4%.

O valor da inflação na Zona Euro termina assim o ano nos 2%, que é a meta traçada pelo Banco Central Europeu (BCE) para este indicador económico.

Já em Portugal, a inflação de dezembro terá sido de 2,2%, segundo a estimativa rápida do INE, o que coloca a taxa de inflação média em 2,3% no ano de 2025.

(Notícia atualizada às 10:17 horas)