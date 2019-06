Capa edição 790

Almoçam em restaurantes Michelin, jogam golfe e fazem turismo com os clientes. Para serem bem-sucedidos entram no estilo de vida dos milionários com quem negoceiam. Para comercializar casas de mais de um milhão de euros os agentes imobiliários têm de se adaptar. Até as agências têm de ser em locais premium.Pelos valores associados – por norma superiores a 1 milhão de euros – e pela exigência dos clientes, a venda de imóveis de luxo tem um conjunto de particularidades que fazem com que as imobiliárias e os consultores deste segmento operem de maneira distinta do mercado mais tradicional. "Estes clientes estrangeiros, por exemplo, gostam de conciliar a visita aos imóveis com um tour turístico. De manhã vemos uma casa, depois almoçamos num bom restaurante – do José Avillez, por exemplo –, damos um passeio, eu explico onde fica o castelo de Lisboa, e voltamos a ver outro apartamento à tarde. Nestes casos, mais do que vender casas, vendo Portugal", diz, referindo que brasileiros, espanhóis e franceses estão entre os que mais investem no nosso país.