Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Portugal teve, nos primeiros três meses do ano, a quarta subida homóloga do índice dos preços da habitação na União Europeia (UE) e a terceira face ao quarto trimestre de 2017, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.



De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, entre Janeiro e Março, o índice de preços da habitação subiu 4,5% na zona euro e 4,7% nos 28 Estados-membros, face ao mesmo período de 2017.



As maiores subidas homólogas dos preços da habitação registaram-se na Letónia (13,7%), na Eslovénia (13,4%), na Irlanda (12,3%) e em Portugal (12,2%), tendo sido assinalados recuos na Suécia, Itália (-0,4% cada) e na Finlândia (-0,1%).



Face ao quarto trimestre de 2017, o indicador aumentou 0,6% na zona euro e 0,7% na UE.



Na variação trimestral, as maiores subidas observaram-se na Letónia (7,5%), Hungria e Eslovénia (4,4% cada) e em Portugal (3,7%), enquanto os principais recuos foram registados em Malta (-4,7%), Chipre (-1,8%) e na Suécia (-0,8%).