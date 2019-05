Este ano, os encargos líquidos com as Parcerias Público-Privadas (PPP) deverão atingir cerca de 1,7 mil milhões de euros, ou seja, 4,6 milhões de euros por dia.De acordo com a análise da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP), este valor representa um desvio nas contas superior a 220 milhões de euros aos valores contabilizados pelo Governo nos Orçamentos do Estado (OE) de 2018 e 2019.