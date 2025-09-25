Sábado – Pense por si

Classe média vai ter de pagar o IVA nos eletrodomésticos do E-Lar

25 de setembro de 2025
Medida que visa apoiar as famílias a trocarem equipamentos a gás por outros a eletricidade paga eletrodomésticos às mais desfavorecidas. Classe média não paga o bem, mas tem de suportar o IVA.

Os “vouchers” do E-Lar prometem ajudar as famílias portuguesas a trocarem os equipamentos a gás por outros mais eficientes, a energia elétrica. Vão, com dinheiro do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), permitir a substituição de forma gratuita de placas, fornos e esquentadores, mas só até determinado valor e apenas aos mais desfavorecidos. Os restantes consumidores, os da classe média, não pagam o eletrodoméstico, mas têm de suportar o Imposto de Valor Acrescentado (IVA).

