Passe Navegante da Carris já pode ser comprado online

Basta aceder ao 'site' https://www.carris.pt/compre/passe-online/, preencher um formulário e seguir os passos indicados.

A Carris lançou um novo serviço que permite aos utentes comprarem o passe Navegante online, bastando aceder ao 'site' e evitando deslocações e filas nos pontos de venda, anunciou esta terça-feira a empresa.



O 'Navegante' já pode ser comprado na internet Bruno Colaço

O pagamento pode ser feito através de cartão bancário ou MB WAY e o cartão fica disponível entre três a cinco dias, podendo ser levantado numa loja ou quiosque Carris ou ser entregue numa morada indicada.

Ao receber o cartão, os utentes podem carregá-lo na App CARRISway e ficam com o título de transporte imediatamente disponível para viajar.

Os passes Navegante foram criados em 2019 e preveem agora a gratuitidade para jovens até aos 23 anos (inclusive), mesmo que já não sejam estudantes.