Lucros da Vodafone descem 13,8% para 1.052 ME no 1.º semestre

Quebra é atribuída em parte a questões cambiais.

A Vodafone teve lucros líquidos no primeiro semestre do ano fiscal (abril-setembro) de 1.052 milhões de euros, menos 13,8% que no mesmo período de 2024, o que é atribuído em parte a questões cambiais.



Lucros da Vodafone baixaram relativamente ao ano transato AP

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a empresa explicou que o lucro antes de impostos atingiu 2.113 milhões de euros, menos 0,38% que no mesmo semestre de 2024, enquanto a receita aumentou 7,3%, para 19.609 milhões de euros.

O lucro operacional entre abril e setembro foi de 2.162 milhões de euros, uma queda de 9,2%.

A empresa comunicou ainda que a recompra de ações no valor de 3.000 milhões de euros está concluída, mas resta outra de 1.000 milhões de euros.

A próxima tranche de 500 milhões de euros começa hoje, precisou.

O fluxo de caixa diminuiu 9,8%, para 5.100 milhões de euros, enquanto a dívida líquida aumentou e somou 25.900 milhões de euros, contra 22.400 milhões de euros em 31 de março deste ano.

A CEO da Vodafone, Margherita Della Valle, afirmou que, "após o progresso da transformação, a Vodafone consolidou um forte impulso. No segundo trimestre, observamos uma aceleração da receita de serviços, com bons resultados no Reino Unido, Turquia e África, e uma recuperação do crescimento na Alemanha".

"Embora ainda haja trabalho pela frente, fizemos um bom progresso estratégico no primeiro semestre, impulsionando melhorias operacionais em toda a empresa, expandindo as nossas iniciativas de satisfação do cliente e dando um início rápido à integração das redes Vodafone e Three no Reino Unido", acrescentou.