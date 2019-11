Web Summit esgota com mais de 70 mil participantes

It’s happened #WebSummit 2019 has just officially sold out ?

Thank you to everyone who bought a ticket and sorry to those who missed out. pic.twitter.com/a5J3WknmIw — Web Summit (@WebSummit) November 1, 2019





A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda pela mão de Paddy Cosgrave.

A organização da cimeira de tecnologia anunciou esta sexta-feira, 1 de novembro, que os bilhetes para a edição deste ano esgotaram a três dias do arranque. A Web Summit vai contar com 70.469 participantes, 2.150 startups e 239 parceiros.A capacidade máxima prevista para participantes era de 70 mil, o qual foi ultrapassado ligeiramente. O evento vai decorrer de 4 a 7 de novembro na Altice Arena e na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.Em 2018 houve 69.304 participantes de 159 países diferentes . Os quatro dias de conferência receberam 1.200 oradores, em 24 palcos, 1.800 start-ups e mais de 1.500 investidores de tecnologias.Quanto às startups, o número sobe quase 20% face ao evento do ano passado, além de ficar acima da meta da empresa de 1.800. O espaço para startups teve uma maior procura face ao ano passado, segundo a organização, tendo esgotado mais cedo do que em 2018.O evento tem ganho cada vez mais importância em Portugal com o Executivo a criar um grupo de trabalho dedicado à Web Summit.No ano passado, o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram um acordo com Paddy Cosgrave para que a Web Summit se realize em Lisboa por mais 10 anos.A dimensão do evento e o número de participantes tem vindo a crescer gradualmente. Em 2017, o evento teve 59.115 participantes, mais do que os 53 mil de 2016, o ano da primeira edição do Web Summit em Portugal.