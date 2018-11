O fim da reversão dos cortes salariais impostos em 2010 na era de José Sócrates (a reversão tinha sido iniciada ainda por Passos Coelho em 2015), o regresso das 35 horas de trabalho e o descongelamento das progressões na carreira são as principais medidas de aumento de rendimentos. Praticamente de fora ficaram os aumentos salariais - Mário Centeno argumentou que com o regresso das progressões na carreira no próximo ano (depois de 10 anos de congelamento) os funcionários públicos terão um aumento médio de 3% e que para aumentos além disso (nas tabelas) só há 50 milhões de euros. Os cerca de 675 mil funcionários públicos ficarão melhor no fim de 2019 do que no início da legislatura - considerando também as mexidas no IRS -, mas deverão ficar próximo do nível de 2010 (tendo em conta a subida dos descontos para a ADSE), o que representa uma degradação de quase uma década na carreira.



2,7 milhões de pessoas

Os pensionistas - que por representarem uma despesa significativa foram também um dos alvos mais directos das medidas de austeridade - são o terceiro bloco mais beneficiado pelas escolhas do Governo socialista. Ao todo, incluindo a decisão de repor e tornar mais generosa a actualização automática das pensões, as medidas para este grupo vão custar mais de 1.000 milhões de euros. A aposta mais forte nas pensões não foi feita no orçamento do ano eleitoral 2019, mas nos anteriores - em 2018 foram cerca de 581 milhões de euros, por exemplo, entre o efeito da actualização automática das pensões, o efeito da actualização extraordinária negociada com o PCP e o BE, o impacto de mais uma actualização extraordinária para o próximo ano das pensões abaixo de 588 euros e as mudanças para as carreiras longas. Em 2016 o Governo já gastara cerca de 290 milhões (com aumentos das pensões sociais e extinção da CES nas mais altas).



No Orçamento para o próximo ano a medida mais relevante é a actualização extraordinária, além daquilo que é ditado pela fórmula automática (e que levará a aumentos reais, ligeiramente acima da inflação, para mais de 80% dos pensionistas). Há 2,7 milhões de pensionistas. Segundo dados de um inquérito do ICS de 2011, sobre comportamento eleitoral, os pensionistas valiam cerca de 40% da base eleitoral do PS.



De onde vem o dinheiro?

Além dos três grandes blocos há outras medidas importantes, embora com menos peso nas escolhas, como as prestações sociais para os mais pobres (511 milhões de euros a mais) ou os proprietários de restaurantes (350 milhões resultantes da baixa do IVA da restauração). Ao todo estas medidas de política negociadas pelo Governo com os parceiros à esquerda custam mais de 5,6 mil milhões de euros ao longo da legislatura - e a estas há que somar outras que não surgem nos quadros, como o reforço de 500 milhões no orçamento da Saúde só no próximo ano. Como é possível compatibilizar estas medidas com um défice a caminho do zero absoluto?



Uma primeira resposta é: com a ajuda do crescimento da economia. O PIB vai crescer este ano em termos nominais (incluindo o efeito da inflação) cerca de 3,4%. Se as despesas crescerem abaixo deste valor então vão contribuir para a redução do défice em percentagem do PIB - a meta que todos os anos os governos fixam (em 2019 é de 0,2% do PIB, a mais baixa de sempre). Um exemplo: o Governo espera gastar mais 688 milhões de euros em 2019 em despesas com pessoal, mas as despesas com o pessoal contribuem com uma décima para a redução do peso do défice no PIB (porque crescem menos do que o PIB). Um dos alertas que é feito sobre este tipo de consolidação orçamental é que a economia pode parar de crescer, deixando a despesa a pesar mais - essa será a altura para dieta.



Se olharmos por outro prisma, para montantes em dinheiro, percebe-se também o efeito da conjuntura e de medidas do Governo. A perda de 1.400 milhões de euros com os alívios no IRS, por exemplo, teve como contrapartida aumentos de impostos indirectos (sobre o consumo) e sobre património que geraram mais de 1.200 milhões. As poupanças com os juros da dívida e a subida das receitas com os dividendos do Banco de Portugal - que só em 2019 valem metade dos 1.000 milhões que vão para as famílias - são outros dos pilares da consolidação, sendo que o seu efeito também não será eterno. É entre a margem aberta pelo crescimento da economia e de medidas como estas que o ministro das Finanças foi conseguindo fazer a quadratura do círculo - ceder aqui e ali nas negociações com PCP e BE e, ao mesmo tempo, caminhar para a eliminação do défice. Quando a conjuntura mudar a música será outra - e os protagonistas também.

Foi um discurso tanto sobre a proposta de Orçamento do Estado que estava a apresentar quanto sobre toda a legislatura - um olheirento Mário Centeno apresentou o último de quatro orçamentos deste Governo, marcados pelo termo "reposição de rendimentos". Com uma conjuntura económica que permite acomodar medidas de aumento de rendimentos sem comprometer as contas públicas, Centeno e António Costa foram dando luz verde a uma série de reposições, reversões e alívios da austeridade herdada dos governos de José Sócrates e Passos Coelho. Uma análise dos grandes números e das principais medidas permite perceber quem foi mais beneficiado neste ciclo político - e onde se foi buscar a maior parte do dinheiro.Os alívios no IRS, alvo principal do "brutal aumento de impostos" decidido em pleno programa da troika, custaram ao todo mais de 1.400 milhões de euros ao longo dos quatro orçamentos e lideram a política de reversões em valor. O Governo eliminou gradualmente a sobretaxa de IRS e alargou o número de escalões de cinco para sete (subiu também o limite de rendimentos a partir do qual se paga IRS). A sobretaxa já desapareceu, mas no próximo ano os contribuintes vão sentir um duplo efeito positivo da mexida nos escalões: o Governo não actualizou as tabelas de retenção este ano, o que significa que adiantámos dinheiro ao Estado; este valor será devolvido no acerto de contas com o Fisco em 2019 e, por outro lado, as retenções mensais vão ser actualizadas. Simulações da consultora PwC, citadas pelo Jornal de Negócios antes de ser conhecida a proposta de orçamento, sugeriam um impacto positivo de 206 euros no reembolso do IRS para um casal com um filho e rendimentos mensais brutos de dois mil euros por pessoa.Cerca de cinco milhões de famílias entregam a declaração para o IRS, mas só cerca de 50% pagam imposto. Será que os 2,5 milhões de agregados que pagam IRS regressaram nesta legislatura ao passado pré-crise? Apediu à consultora Deloitte para fazer simulações para todos os escalões actuais de IRS para comparar o que se pagava em 2010 (antes do início das mexidas que agravaram o imposto) e 2019. "A conclusão é que para todas as famílias que pagam IRS e, ou não têm filhos ou só têm um filho, o IRS em 2019 ainda estará acima do IRS de 2010", aponta a Deloitte. "De facto, a eliminação da sobretaxa de IRS e a criação de dois novos escalões em 2018 ainda não permitiu voltar aos níveis de IRS do período pré-troika", junta. Só as famílias com dois ou mais filhos vêem reposto o nível do IRS pago, por via do aumento da dedução à colecta por filho - nas famílias com dois filhos o regresso ao passado só se verifica nos quatro primeiros escalões de IRS, ou seja, para rendimentos brutos anuais por casal até 58 mil euros.Este é o segundo bloco que mais dinheiro absorveu durante a legislatura, segundo cálculos datendo por base as tabelas em cada orçamento com as principais medidas e o respectivo custo: ao todo, 1.138 milhões de euros. Os funcionários públicos tinham sido um dos alvos mais directos das medidas de austeridade.