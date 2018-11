Centeno já cativou cerca dois mil milhões de euros, mais em três anos do que nos quase cinco anos da legislatura do PSD/CDS-PP, entre 2011 e 2015.

Cerca dois mil milhões de euros de verbas inscritas nos Orçamentos do Estado entre 2016 e 2018 ficaram por executar em três anos do actual Governo. Ora, esse valor já superou o total de cativações feitas pelo anterior governo (PSD/CDS-PP), sendo que Portugal esteve sob assistência financeira externa durante esse período.



De acordo com os números oficiais do Ministério das Finanças, citados e comparados pelo Diário de Notícias, os socialistas deixaram por executar cerca de dois mil milhões de euros, sem que as contas de 2019 estejam fechadas, a um ano do final da legislatura. Durante toda a anterior legislatura, os ministros Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque deixaram por executar cerca de 1950 milhões de euros.



Em 2016, o valor das cativações foi muito superior ao habitual, tendo ascendido aos 942 milhões de euros, crucial para que o défice caísse para um mínimo de 2% do PIB, levando à saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo. Já em 2017, 563 milhões de euros e este ano será um total de 500 milhões.



No total, Centeno já cativou mais em três anos do que nos quase cinco anos da legislatura de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, entre 2011 e 2015.