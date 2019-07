A suspeita é de que os responsáveis não terão informado sobre a presença do amianto para não afetar as vendas do pó de talco.



O Departamento de Justiça norte-americano optou por não se pronunciar sobre o assunto quando questionado pela Bloomberg. Já a Johnson & Johnson esclareceu, em comunicado, que "está a cooperar totalmente" com a investigação em curso e que pretende continuar a fazê-lo. A empresa norte-americana refere, nesse mesmo comunicado, que os seus produtos não "contêm amianto nem causam cancro", como terão comprovado os "testes de segurança que são feitos há décadas".



No entanto, investigações prévias revelaram memorandos internos passados na empresa durante as décadas de 1960 e 1970 em que especialistas da Johnson & Johnson alertam para a presença de amianto no pó de talco, representando "um grave perigo para a saúde" dos utilizadores.

A Johnson & Johnson está a ser investigada nos EUA por suspeitas de ter mentido sobre a possível existência de elementos cancerígenos no pó de talco que vende, avança a agência noticiosa Reuters. A empresa especializada em produtos farmacêuticos e cirúrgicos foi alvo de milhares de queixas e denúncias no passado.Em 2018, a agência Reuters tinha avançado que a Johnson & Johnson tinha, alegadamente, elementos cancerígenos na composição do seu pó de talco. O caso está a ser investigado pelas autoridades norte-americanas, mas foi agora lançada uma nova investigação que procura apurar se os administradores, médicos e advogados da empresa esconderam, deliberadamente, do público que tinham conhecimento de amianto no seu produto, altamente utilizado em bebés.