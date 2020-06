OE2020: Ministro das Finanças não prevê qualquer aumento de impostos no futuro

O ministro de Estado e das Finanças prometeu, esta quarta-feira, seguir uma linha de estabilidade no combate à crise provocada pela pandemia de covid-19, salientando que o Governo não prevê qualquer aumento de impostos de futuro.

Esta mensagem foi transmitida por João Leão nas respostas que deu na última ronda de perguntas feitas pelos deputados no debate da proposta do Governo de Orçamento Suplementar para 2020 no parlamento.

"Vamos seguir uma linha de estabilidade na resposta à crise. Neste Orçamento Suplementar, não propomos nenhum aumento de impostos. Não prevemos nenhum aumento de impostos para o futuro", declarou o novo titular das pastas de Estado e das Finanças.

Segundo João Leão, na resposta à atual crise, a economia portuguesa parte "desta vez com bases sólidas".

"Ultrapassada a pandemia, estou convicto que vamos recuperar mais rapidamente do que nas anteriores crises, voltando ao crescimento da economia, do emprego, à confiança e à sustentabilidade", disse.