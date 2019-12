Continuará a pagar €2,85 da eletricidade para a RTP

A contribuição para o audiovisual ( RTP ) vai manter-se no próximo ano, à semelhança de 2019, segundo a versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2020 ( OE2020 ) a que a Lusa teve hoje acesso."Em 2020 não são atualizados os valores mensais nos n.º 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão", lê-se no documento.Assim, o valor da contribuição para o audiovisual (CAV) que consta na fatura de eletricidade vai manter-se em 2020 em 2,85 euros por mês.A RTP recebe, através da CAV, cerca de 180 milhões de euros por ano.