Executivo prevê ainda uma taxa de desemprego de 6,3% no próximo ano, revendo novamente em baixa as estimativas do Programa de Estabilidade.

O Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, ligeiramente abaixo das previsões do Programa de Estabilidade, indica a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), divulgada esta segunda-feira.



"Para 2019, prevê-se um crescimento real do PIB de 2,2%, uma ligeira desaceleração face a 2018, em linha com o abrandamento esperado na área do euro (1,9%)", refere o documento.



No Programa de Estabilidade 2018-2022, apresentado em Abril, o Governo previa que a economia crescesse 2,3% em 2019, tendo feito a mesma previsão para 2018, percentagem que é agora ligeiramente mais baixa para o próximo ano.



Na proposta de OE2019, divulgada após a entrega no Parlamento, o Executivo prevê ainda uma taxa de desemprego de 6,3% no próximo ano, revendo novamente em baixa as estimativas do Programa de Estabilidade, que apontavam para 7,2%.