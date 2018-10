Fora desta tributação, mantêm-se "os veículos movidos exclusivamente a energia eléctrica".

A taxa de tributação autónoma que as empresas pagam pelos automóveis em sua posse vai aumentar no próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue esta terça-feira no Parlamento.



Actualmente, os gastos dedutíveis efectuados com "despesas de representação", com "viaturas ligeiras de passageiros ou mistas" cujo preço seja inferior a 20 mil euros ou com "motos e motociclos" são tributados a uma taxa de 10%. Mas, segundo o OE2019, a taxa passará a ser de 15%.



Fora desta tributação autónoma, mantêm-se "os veículos movidos exclusivamente a energia eléctrica".



Já no caso dos encargos dedutíveis com automóveis "ligeiros de passageiros ou mistos, cujo custo de aquisição seja igual ou superior" a 20 mil euros, a taxa de tributação passa dos actuais 20% para 25%.