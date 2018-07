Governo cria comissão para saber quanto custa recuperar tempo de serviço dos professores

O Governo aceitou avançar para uma série de reuniões de negociação em Setembro, antes do Orçamento do Estado para 2019, e também aceitou criar uma comissão para avaliar o custo real da recuperação do tempo de serviço nas progressões dos professores, revelou Mário Nogueira à saída de uma reunião com governantes da Educação e das Finanças.

Dirigindo-se aos professores que se manifestavam à porta do Ministério da Educação, Mário Nogueira afirmou que o Governo já não fecha totalmente a porta à proposta dos professores, o que considerou relevante.

Mas explicou também que o Executivo não dá como adquirida a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias, uma vez que continua a insistir na negociação do tempo a recuperar.

Apesar de ter reconhecido alguns sinais de abertura, a Fenprof prepara uma semana de greve para Outubro.