António Costa: Estamos a fazer um trabalho discreto sobre salário mínimo europeu

O primeiro-ministro reconheceu este sábado obstáculos à concretização da diretiva sobre o salário mínimo europeu, mas adiantou que a presidência portuguesa está a fazer um trabalho "discreto" e que tentará obter resultados até ao fim de junho.







ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

António Costa falava após a reunião informal de líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia, no Porto, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho, Charles Michel, e da Comissão, Ursula von der Leyen.Interrogado se conta fechar em breve a proposta de diretiva europeia sobre o salário mínimo, o primeiro-ministro afirmou que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia "está na fase do trabalho discreto"."Vamos ver se temos bons resultados para partilhar", declarou.O método adotado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, segundo António Costa, está já muito consolidado: "Poucas declarações proclamatórias, muito trabalho com discrição e bons resultados sempre partilhados".O líder do executivo português argumentou depois que é desta forma que a presidência portuguesa tem funcionado com o Parlamento Europeu, "fechando já toda a legislação sobre o quadro financeiro plurianual e sobre o fundo de recuperação e resiliência"."Foi desbloqueada a situação relativa à Conferência sobre o Futuro da Europa, que no domingo, aliás, será oficialmente aberta. E concluiu-se a lei do clima", acrescentou.