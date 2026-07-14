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O Verão quente há 50 anos dos cinco jovens que seriam estrelas mundiais na economia

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 14 de julho de 2026 às 23:00
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Quatro americanos - incluindo Paul Krugman e Jeff Frankel - e o português Miguel Beleza chegaram em julho de 1976 para três meses de trabalho no Portugal pós-revolução. Faltavam divisas, a luz era cortada para poupar e há a história de um relatório secreto. A experiência marcaria as suas carreiras.

Jeff Frankel, 73 anos e professor em Harvard, é hoje um dos economistas mais reputados do mundo, ex-conselheiro da Casa Branca e um dos peritos cuja investigação científica é mais citada - tudo isto, contudo, estava ainda longe quando embarcou para o Portugal pós-revolucionário no início de julho de 1976. “Lembro-me de estar a sobrevoar o Atlântico e de pensar, ‘somos só estudantes de doutoramento, como é que alguém pode pensar que temos alguma utilidade prática para ajudar uma economia?’”, recorda a partir dos EUA, e ainda incrédulo, à SÁBADO. “Mas quando lá chegámos”, conta, “percebemos muito depressa que sabíamos coisas que podiam ser úteis”.

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