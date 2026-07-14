'Record na Hora' no NOW vence concorrência direta

Programa teve, segunda-feira, uma audiência média de 121 mil espectadores e 2,6% de share.

A edição desta segunda-feira do 'Record na Hora', formato diário de horário nobre do NOW, bateu a concorrência direta e alcançou um dos melhores resultados do mês.



'Record na Hora' lidera destacado NOW

O programa do Record, que teve apresentação de Andreia Candeias e comentários de Bernardo Ribeiro, Vítor Almeida Gonçalves e Pedro Sousa, registou uma audiência média de 121 mil espectadores e 2,6% de share, arrasando os números da concorrência.

No mesmo horário, a CNN só conseguiu 82 mil e 700 pessoas de audiência média e um share de 1,8%, tendo ficado muito atrás do NOW. Já a SIC Notícias saiu também derrotada no horário, ao alcançar apenas 94 mil pessoas de audiência média e um share de 2,0%

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, do Negócios, do Record e da Máxima. Está na posição 9 de todas as plataformas de cabo.

As audiências citadas são medidas pela GFK.