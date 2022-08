O último dia de António Ramalho começou nas obras

A 1 de agosto, quando deixou a presidência, António Ramalho visitou a futura sede do Novo Banco e fez várias reuniões para apresentar as contas. Antes, houve um jantar de despedida que terminou à 1h da manhã, panados e muitos quilómetros de carro.

Faltavam cinco minutos para as 9h da manhã quando António Ramalho chegou às futuras instalações do Novo Banco, no TagusPark, em Oeiras. A entrada escolhida, a 500 metros do McDonald’s, era a melhor, brincou: “A outra fica muito perto do Millennium bcp, não convém”. Na verdade, havia outra razão – que não envolvia a concorrência – explicou enquanto fazia a visita guiada possível ao campus: os três novos edifícios ainda estão em remodelação e este era o acesso mais fácil.