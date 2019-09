ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

À escala nacional, há uma economia em crescimento com a infidelidade. Sempre existiu traição, mas com o anonimato do online tudo fica mais fácil. Rodrigo e Manuela (nomes fictícios) admitem àrecorrer a esta via para encontrarem amantes: são dois dos 350 mil utilizadores registados em Portugal no Second Love (um site de dating para casados). A fonte de receita vem exclusivamente das assinaturas (59,9 euros por dois meses), pagas pelos membros masculinos, e Lisboa lidera o ranking, segundo a responsável do site no nosso País e no Brasil, Anabela Santos.O portal concorrente, Ashley Madison , apresenta-se com o slogan: "A vida é curta. Tenha um caso." Tem resultado, a avaliar pelo percentual de crescimento (51,6% ao ano) em 53 países. Portugal está incluído com 313.000 membros. O responsável da plataforma na Europa Ocidental, Christoph Kraemer, avança àa intenção de aumentar o marketing no mercado português em 2020.Além dos sites para amantes, pagos, os motéis e clubes de diversão noturna (frequentados por casados) também lucram. Tome-se o exemplo do reabilitado Elefante Branco , aberto a 29 de janeiro de 2019 num novo espaço no Conde Redondo (Lisboa). O responsável Luís Torres diz àque comprou a marca em hasta pública por 85.000 euros. Com menos de um ano de actividade, faz um balanço positivo e espera atingir o break-even point (ponto de equilíbrio entre custos e receitas) dentro de seis meses.Do lado dos traídos, a tendência é para recorrerem às agências de investigação privada até encontrarem provas de infidelidade. Pedro Marques, da Detectives Open Eyes , revela àos honorários.