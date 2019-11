ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.

Dias antes de Justin Timberlake chegar a Lisboa para atuar no Rock in Rio Lisboa, o Parque da Belavista recebeu 500 paletes de água Fiji para o cantor. A água mineral natural, captada no arquipélago vulcânico do Pacífico, era patrocinadora do cantor, mas também é a mais pedida pelos artistas estrangeiros que têm atuado no festival de música. "Cada palete tem 24. Eram muitas garrafas e perguntei se poderia dar aos outros artistas", conta àa produtora de backstage do Rock in Rio, Ingrid Berger. Seria um alívio para a produtora. É que não é fácil encontrar esta marca em Portugal. "Há, de vez em quando, no El Corte Inglés." Mas os responsáveis pela encomenda foram perentórios: só a equipa de Justin Timberlake a poderia beber. "Quando terminou o festival, sobrou muita, dava para tomar banho com a água que sobrou."O mercado global da água engarrafada não tem parado de crescer nas últimas décadas. Em 2015, foi avaliado em 168 mil milhões de euros e estima-se que atinja os 303 mil milhões de euros em 2023, segundo o relatório Global Bottled Water Market.