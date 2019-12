O cartão de crédito era o melhor aliado de Sónia. "Cheguei a gastar 1.500 euros, em duas horas, em roupa e bijuteria. Nem pensava, era de imediato", conta a própria à. Faz uma pausa, porque é doloroso recordar: também rebentava com o orçamento em calçado, malas, decoração, manicure, cabeleireiro. Por vezes tentava a sorte em raspadinhas. Escondia os recibos e quando acabava o salário (de 800 euros) pedia ao marido. O casamento de 15 anos ficou por um fio. Em junho passado, começou a fazer terapia na clínica Linha d'Água , no Bombarral.

Angústia, ansiedade e zanga eram recorrentes no casal por uma só causa: dinheiro. As palavras são de Maria, que admite à SÁBADO ter sofrido de stresse na gestão financeira ao longo de uma década de casamento. Não sendo pobres – posicionam-se num nível médio alto –, falhavam na equidade do orçamento familiar. Ou seja, as despesas pesavam mais para o lado dela. Maria decidiu então recorrer ao apoio terapêutico de Vanessa Martins Cerqueira

Isabel e o marido têm conflitos regulares por motivos idênticos. Para superar a crise no casamento (em regime de separação de bens) são acompanhados pela terapeuta Rita Fonseca de Castro, da Oficina de Psicologia. Com o Natal à porta, e a maior propensão para o consumo, o que fazer?