Capa n.º 751

O SEAL, que organiza hoje uma manifestação em Lisboa, é o sindicato mais combativo e conflituoso nos portos portugueses. O seu presidente, António Mariano, é descrito como "inteligente" e "arguto" pelos seus adversários – e a sua liderança classificada por uma fonte, sob anonimato, como "centralizadora"."Consegue convencer e tem pessoas-chave no cais que ‘trabalham’ os plenários", explica a mesma fonte. "Deixa falar, mas no fim ele é que decide e os sócios não vão tendo muita informação sobre aspectos como negociações em curso, é ele que centraliza isso", diz.Em Junho, depois de meses de negociações, o sindicato que controla os estivadores do porto de Lisboa assinou um acordo no porto da capital: um aumento salarial de 4% este ano, com retroactivos a Janeiro, e um novo aumento de 1,5% em 2019. Para os trabalhadores, que aprovaram o acordo em plenário, era o primeiro aumento desde 2010. Para as empresas que exploram a concessão na capital era uma garantia de paz social num porto que assistiu a mais de uma centena de pré-avisos de greve na última década.Duas semanas depois apareceu um novo pré-aviso de greve de um dia, marcado pelo sindicato. O motivo não está em Lisboa, mas numa batalha por influência a 300 quilómetros de distância, naquele que se tornou o maior porto nacional: Leixões.Saiba mais sobre o que quer o líder do SEAL (e as críticas dos seus detractores), o sindicato que está a tentar dar o salto para dominar o trabalho portuário no país.