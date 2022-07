Duarte D'Orey: O gestor maravilha que deixou um rasto de destruição

Quando celebrou os 40 anos, a ambição de ser um banqueiro de sucesso já estava mais longe de se concretizar: dois anos antes, em 2009, Duarte d’Orey tinha falhado a compra do Banco Privado Português (BPP). Ainda assim, o gestor já estava a pensar num banco espanhol e fez questão de celebrar o aniversário com uma festa. Em grande, claro. Como gostava que fosse quase tudo aquilo em que tocava. Entre os mais próximos, quase todos o viram num Maserati, num Porsche descapotável, num BMW 750 IL limusina com motorista - ou noutros carros de luxo. Muitos também o ouviram contar a história do apartamento da Lapa, em Lisboa, que só depois de comprar visitou.