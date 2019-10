Olga Tokarczuk tem 57 anos e publica há 30, desde 1989, quando lançou um livro de poemas. A polaca tem um livro recente publicado em Portugal, Viagens (da Cavalo de Ferro), obra com que venceu o Booker Prize em 2018. O crítico da SÁBADO Eduardo Pitta já escreveu sobre este livro, que pode ler aqui. Deu-lhe duas estrelas em cinco:





"Trata-se de uma compilação de fragmentos narrativos, nem todos ficcionais, muitos factuais (sobre a Wikipédia: "o projeto mais honesto que o homem já inventou"), de tamanho variável, sobre temas tão diferentes como viagens aéreas, a Bíblia, dança do ventre, Atenas, pensos higiénicos, hotéis de luxo, Cleópatra, aparecimento das espécies, síndromes, Cioran, as reformas de Atatürk, idiossincrasias: "

A sua escolha prova que o Nobel da Literatura não é para levar a sério."

Têm de ir às Caraíbas, forçosamente! Especialmente a Cuba enquanto for governada por Fidel. […] Mas têm de se apressar, porque parece que Fidel está muito doente."Numa reação a esta escolha, Pitta é claro: "A 14 de outubro sairá outro livro da autora em Portugal, Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos. A editora portuguesa apresenta o livro do seguinte modo:"Numa remota aldeia polaca, a excêntrica Janina Duszejko, professora reformada, divide os seus dias a traduzir a poesia de William Blake e a observar os sinais da astrologia, fazendo por manter-se afastada das pessoas e próxima dos animais, cuja companhia prefere; mas a pacatez dos seus dias vê-se interrompida quando começam a aparecer mortos vários membros do clube de caça local. Certa de encontrar respostas, Janina decide lançar-se na investigação do caso, chegando a uma estranha teoria que espalhará o terror pela comunidade. Sob a máscara de policial noir ou fábula macabra, Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos é um romance mordaz e desconcertante que questiona a nossa posição acerca dos direitos dos animais e responsabilidade sobre a natureza, bem como todas as ideias preconcebidas sobre a loucura, a justiça e a tradição."

Nascida em Sulechów, a 430 km de Varsóvia, capital onde acabaria por se formada em psicologia, Olga Tokarczuk é uma escritora tida como de posicionamento à esquerda do espectro político.



Olga Tokarczuk representa a quinta vitória da Polónia. Antes dela venceram Henryk Sienkiewicz (1905), Wladyslaw Reymont (1924), Czeslaw Milosz (1980) e Wislawa Szymborska (1996). É a 15ª mulher a vencer o prémio, a terceira nos últimos dez anos.