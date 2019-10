Os Prémios Nobel da Medicina e Fisiologia, Física e Química foram entregues, respetivamente, esta segunda, terça e quarta-feira pelo Instituto Karolinska e pela Real Academia Sueca de Ciências. Mas em que contribuem as inovações protagonizadas pelos seus nove laureados para a melhoria da sua vida? O que oferecem ao mundo?

Nobel da Medicina e Fisiologia: Como uma doença rara pode vir a ajudar a curar a anemia e o cancro

O primeiro prémio anunciado – o da Fisiologia e Medicina - distinguiu William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza pelas suas "descobertas de como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigénio".

Fundamental à vida pela sua função imprescindível na respiração celular, através da mitocôndria, a importância do oxigénio é conhecida há séculos, mas a forma como essas células se adaptam a diferentes níveis de oxigénio era ainda um fenómeno desconhecido para a ciência.

Kaelin, Ratcliffe e Semenza desenvolveram um mecanismo molecular que forma a base de como as células se podem vir a adaptar a variações de concentrações de oxigénio, abrindo caminho a novas estratégias de como combater doenças que estão relacionadas com a falta de oxigénio nas células – desde anemia a cancro, entre outras patologias fisiológicas.

No fundo, a investigação de dois médicos norte-americanos e um britânico diz respeito mais ao campo da Fisiologia e não tanto à Medicina. E foi um trabalho a três.

O britânico Sir Peter John Ratcliffe, professor na Magdalen College - uma das faculdades de Oxford, no Reino Unido -, é mais conhecido pelo seu trabalho sobre reações celulares em hipóxia:o termo científico para situações em que níveis de concentração de oxigénio nas células sejam baixos.

É aqui que entra o norte-americano Gregg Semenza, que estudou o gene da hormona eritropoietina (EPO) – conhecida por controlar a produção de glóbulos vermelhos no sangue e ser utilizada como doping em desportos como o ciclismo ou o atletismo -, que aumenta em situações de falta de oxigénio.

Entender como este pode ser regulado consoante os diferentes níveis de oxigénio era a chave para entender a adaptação de células à falta do O 2 . Semenza e Ratcliffe descobriram então que esta regularização do oxigénio pelo gene EPO não estava só presente nos rins, onde é produzida, mas sim em todo o corpo – o que nos diz que o mecanismo seria funcional em vários tipos de células e tecidos.

Em 1995, Semenza publicou os primeiros avanços sobre a sua descoberta de um complexo de proteínas que junta este mecanismo dependente de oxigénio a segmentos identificados de ADN. Chamou-o de fator indutor de hipóxia (HIF) e descobriu mais tarde que este se poderia ligar a fatores de transcrição - proteínas que se ligam ao ADN e que regulam a "cópia" de genes - e o HIF passou a HIF-1α.

Em situações em que os níveis de oxigénio são baixos, este é protegido e acumulado no núcleo da célula, onde se associa ao gene ARNT e se liga às sequências específicas de ADN - chamadas de elementos de resposta hormonal (HRE) - em genes de regulação de hipóxia.





2019 Medicine Laureates William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza have identified molecular machinery that regulates the activity of genes in response to varying levels of oxygen.#NobelPrize pic.twitter.com/LiExfH74rh — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

No entanto, existia um problema: quando os níveis de oxigénio são normais (normoxia) ou elevados, a concentração de HIF-1α é muito pequena e este é rapidamente degradado por enzimas denominadas proteossomas. E é aqui que entra o trabalho do outro laureado com o Nobel. Enquanto os outros dois médicos tentaram explorar uma maneira de regular o gene EPO, William "Bill" G. Kaelin Jr., professor de Medicina na Universidade de Harvard estudava uma síndrome – a doença de von Hippel-Lindau – que tinha a particularidade de regular situações de hipóxia.

Com a sua ajuda, Ratcliffe e o seu grupo de investigação em Oxford descobriram que estas proteínas supressoras de tumores von Hippel–Lindau (VHL) poderiam reconhecer e associar-se aos fatores de transcrição HIF-1α, deixando que o oxigénio seja regulado através da adição de grupos hidroxilo (OH-) aos tais fatores de transcrição, e que este seja depois degradado com a adição das proteínas VHL.

Graças a Semenza, Ratcliffe e Kaelin, é mais fácil prever como células se adaptam em situações em que o oxigénio é escasso – como é caso de músculos durante a prática de exercício – e os seus mecanismos podem desenvolver novas formas de como combater doenças que estão relacionadas com a falta de oxigénio nas células.

Nobel da Física: O homem nos ensinou o pós-Big Bang e o duo que abriu caminho às descobertas exoplanetárias

O segundo prémio, o Nobel da Física, foi dividido ao meio. O norte-americano James Peebles, pela sua investigação sobre cosmologia teórica, e os suíços Michel Mayor e Didier Queloz, pela descoberta de um planeta na Via Láctea que orbita uma estrela semelhante ao Sol, foram distinguidos pelo reformularem a nossa ideia do Universo como um todo, do Cosmos no verdadeiro sentido da palavra.

Peebles, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, deu-nos a conhecer a história do universo desde o Big Bang, mostrando-nos que apenas 5% da sua matéria é conhecida. Dentro desta matéria estão as estrelas, os asteroides, os planetas – e nós. Os restantes 95% são ainda desconhecidos e são tratados como "matéria negra" ou "energia negra".

A "matéria negra" é a substância invisível que rodeia as galáxias e tem um efeito gravitacional sobre estas, enquanto a "energia negra" "acelera" a expansão do universo.

Pegando no modelo do Big Bang, que descreve os primeiros momentos do Universo há mais de 14 mil milhões de anos, Peebles desenvolveu nos anos 60 uma estrutura teórica que hoje serve como base para o que conhecemos do espaço que nos envolve: uma esfera quente e densa que se transformou num universo vasto, frio e em expansão.





2019 #NobelPrize laureate James Peebles took on the cosmos, with its billions of galaxies and galaxy clusters. His theoretical framework, developed over two decades, is the foundation of our modern understanding of the universe’s history, from the Big Bang to the present day. pic.twitter.com/fly4alndv9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Já Mayor e Queloz foram distinguidos por anunciarem a descoberta, em 1995, de uma parte dos 5% que Peebles anunciou no seu modelo teórico. Os professores da Universidade de Genebra foram os primeiros a encontrar um planeta fora do Sistema Solar (conhecidos como exoplanetas) que girasse à volta de uma estrela semelhante ao Sol.

Apenas através de instrumentos feitos à mão, os dois astrónomos suíços localizaram o 51 Pegasi b ainda na Via Láctea, a 50 anos-luz da Terra – quase 500 biliões de quilómetros. Com temperaturas médias de 1000°C pela sua proximidade à estrela que lhe deu nome, 51 Pegasi, o exoplaneta apresenta um aspeto gasoso semelhante a Júpiter.





This year’s Physics Laureates Michel Mayor and Didier Queloz have explored our home galaxy, the Milky Way, looking for unknown worlds. In 1995, they made the first discovery of a planet outside our solar system, an exoplanet, orbiting a solar-type star, 51 Pegasi.#NobelPrize pic.twitter.com/XAZ1CZD40m — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

A sua descoberta, por Mayor e Queloz, abriu caminho à exploração espacial para além da nossa galáxia e, desde 1995, mais de quatro mil exoplanetas foram descobertos na Via Láctea, que mudaram as nossas conceções sobre a nossa galáxia, o que a rodeia e o que está contido nela.

Nobel da Química: Baterias de ião-lítio, a invenção que está a tornar a sociedade "verde"

O último prémio das Ciências, o Nobel da Química, foi entregue esta quarta-feira. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino foram quem desenvolveu as conhecidas baterias de ião lítio que, desde que entraram no mercado no ano de 1991, estão presentes nas nossas vidas através dos mais simples e úteis objetos do dia-a-dia, como telemóveis, computadores portáteis e automóveis elétricos.

Mais do que darem lugar a uma sociedade sem fios, as baterias ião-lítio são consideradas pela Academia Real Sueca de Ciência como "o grande benefício para a Humanidade" e ofereceram uma alternativa verde para sair do caminho dos combustíveis fósseis – sendo possível através delas armazenar a energia solar e eólica.

O trabalho para encontrar uma solução alternativa ao petróleo foi lançado nos anos 70, quando países árabes lançaram uma crise petrolífera que fez disparar o preço dos combustíveis.

Stanley Whittingham centrava o seu trabalho em desenvolver tecnologias que não precisassem de combustíveis fósseis e encontrou um elemento rico em energia, a partir do dissulfeto de titânio (TiS2) - que tinha grandes propriedades de atrair iões -, chamado ião-lítio.

A bateria original desenvolvida pelo britânico era capaz de gerar pouco mais de dois volts mas o ânodo – elétrodo a partir do qual flui a energia positiva – era feita parcialmente por lítio metálico, o que tornava a bateria demasiado explosiva para ser viável.





In the early 1970s, Stanley Whittingham, awarded this year’s Chemistry Prize, used lithium’s enormous drive to release its outer electron when he developed the first functional lithium battery.#NobelPrize pic.twitter.com/lRD2zBNm4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

John Goodenough previu então que o cátodo - elétrodo a partir do qual a corrente convencional abandona a bateria – deveria ser composto por um óxido metálico, em vez de um sulfeto. Em 1980, demonstrou que a melhor alternativa para intercalar os iões-lítio seria óxido de cobalto (CoO) – que podia gerar até quatro volts.





2019 Chemistry Laureate John Goodenough doubled the lithium battery’s potential, creating the right conditions for a vastly more powerful and useful battery.#NobelPrize pic.twitter.com/ygivR7hySG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

A primeira bateria ião-lítio foi comercializada pela primeira vez em 1985 pelo japonês Akira Yoshino, tendo como cátodo o óxido de cobalto primeiramente demonstrado por Goodenough, mas usando como ânodo um derivado de petróleo que também pode acomodar iões de lítio intercalados ao nível molecular.

Seis anos depois, em 1991, a Sony comercializou a primeira bateria deste tipo, marcando a sua entrada no mercado e no mundo da tecnologia. Hoje em dia, estas baterias armazenam o dobro de energia de uma bateria de hidreto metálico de níquel (ou NiMH) e três vezes mais que uma bateria de níquel cádmio (ou NiCd), outras alternativas usadas no dia-a-dia.