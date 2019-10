Turismo volta a crescer em agosto e passa os 3 milhões de hóspedes

O setor do alojamento turístico registou 3,3 milhões de hóspedes em agosto de 2019, quebrando esta fasquia pela primeira vez no ano. Repete-se assim a tendência do ano anterior, o primeiro em que o patamar dos 3 milhões foi ultrapassado, também no mês de agosto.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 14 de outubro, no boletim sobre a Atividade Turística publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Este gabinete aponta um aumento homólogo de 6,6% no número de hóspedes alojados em Portugal no mês de agosto, um crescimento acima dos 5,6% verificados em julho.

Apesar do salto nos hóspedes, o ritmo manteve-se nas dormidas, que voltaram a subir 2,6% em agosto para os 9,5 milhões. Enquanto houve um aumento ligeiramente maior na quantidade de residentes a passar a noite em alojamentos turísticos (3,2%, que comparam com os 3,1% de julho), as dormidas de cidadãos estrangeiros subiram apenas 2,3%, abaixo dos 2,4% do mês anterior.

Já os números da estada média recuaram 3,7% para as 2,88 noites, ficando tanto abaixo do registo de julho -2,89 – como do do mês homólogo, quando a média era de 2,99. Ainda assim, superou o valor verificado em todos os meses entre setembro do ano passado e junho deste ano.

A contrabalançar com a tendência de estadas reduzidas esteve a evolução do rendimento médio por quarto disponível, o qual se situou nos 84,4 euros, um aumento de 1,5% em comparação com agosto de 2018 e 0,2% acima do correspondente ao mês anterior. Olhando aos quartos ocupados, o rendimento também acelerou para os 115,9 euros, mais 2,5% homologamente e 0,4% em cadeia.