Este crescimento robusto do NOW surge numa altura em que o canal anuncia a segunda edição da Lisbon Conference, que se vai realizar a 16 de junho no hotel Ritz, em Lisboa, para assinalar o segundo aniversário do projeto da MediaLivre.

O canal NOW fechou o mês de abril com um share médio de 1,7%, correspondente a 37700 espectadores a cada minuto do dia.



NOW dispara mais 29,7% em abril

O desempenho do NOW corresponde a um crescimento de 29,7% em share, em relação ao período homólogo do mesmo mês do ano passado.

Já no que diz respeito ao número de espetadores a cada minuto, o NOW disparou 29%, quando comparado com abril do ano anterior.

Este crescimento robusto do NOW surge numa altura em que o canal anuncia a segunda edição da Lisbon Conference, que se vai realizar a 16 de junho no hotel Ritz, em Lisboa, para assinalar o segundo aniversário do projeto da MediaLivre.

A conferência trará a Portugal personalidades como Rishi Sunak, Jose Maria Aznar ou o Nobel da Paz, Kailash Satyarthi.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, do Negócios, do Record e da Máxima.

Está na posição 9 de todas as plataformas de cabo.

As audiências em Portugal são medidas pela GFK.