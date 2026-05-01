CMTV lidera há 49 meses acima da concorrência junta

Televisão do Correio da Manhã fechou o mês com um share médio de 5,4% e 119 mil espetadores a cada minuto do dia.

A CMTV liderou o consumo de televisão por cabo ao longo de abril, alcançando uma audiência superior à soma dos principais concorrentes.



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A televisão do Correio da Manhã fechou o mês com um share médio de 5,4% e 119 mil espetadores a cada minuto do dia.

É líder há mais de 4 anos sem interrupção, completando uma série de 49 meses a ganhar.

Em abril, a CMTV deu, também, continuidade à sequência de mais de mil dias sempre à frente de toda a concorrência. Ontem, último dia de abril, a CMTV completou 1040 dias sempre a ganhar sem qualquer interrupção.

O share da CMTV é superior à soma das audiências dos principais concorrentes. CNN e SIC Notícias têm, em conjunto, um share de 5,2%, abaixo, portanto, da performance da CMTV.

A CMTV é emitida na posição 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

As audiências em Portugal são medidas pela GFK.